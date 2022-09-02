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تقدم الملف النووي. تراجع الملف النووي.

تقدم ملف الترسيم. تراجع ملف الترسيم.

هكذا يمضي اللبنانيون ايامهم، على وقع الاخبار المتضاربة حول الملفين، وانطباعُهم العام ان مصير استحقاقاتهم الداخلية الداهمة لم يعد في ايديهم، مذ جيّر افرقاء معروفون، من مختلف الطوائف والمذاهب، قرارهم الذي كان يفترض ان يكون وطنيا داخليا، الى الخارج، بدل ان يأخذوا هم المبادرة، لتحقيق الانقاذ السياسي اولا، ثم الاقتصادي والمالي، تمهيدا لحل القضايا المعيشية، التي ادت تداعياتها يوما الى اختفاء الخبز من الاسواق، وتكاد اليوم ان تقطع لبنان عن العالم الافتراضي بفعل اضراب العاملين في اوجيرو.

وفي غضون ذلك، ومع دخول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس حيّز التنفيذ، وما خلا ثلاثة مرشحين غير جديين، لا يزال المرشحون الفعليون للاستحقاق الرئاسي اما مترقبين او مترددين او حائرين.

اما الحكومة، فقصتها قصة، تبدأ بالشائعات وتقتصر على التمنيات، ولا تنتهي بالمعلومات غير الدقيقية التي يروج لها البعض، ويسوق لها البعض الآخر، لتصبح حقيقة ولو وهمية في اذهان كثيرين.

تقدم الملف النووي. تراجع الملف النووي.

تقدم ملف الترسيم. تراجع ملف الترسيم.

هكذا يمضي اللبنانيون ايامهم، وعلى هذا المنوال سيستمرون في انتظار خرق ما، وما لم يحدث تطور ما ليس في اي حسبان.