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أزمة “أوجيرو” إلى الحل الأسبوع المقبل؟

2
SEPTEMBER
2022
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رجّح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم فرضية التوصل الى اتفاق مع نقابة موظفي “هيئة أوجيرو” منتصف الأسبوع المقبل.

وقال القرم في حديث اعلامي: “لمستُ تجاوباً من موظّفي “أوجيرو” وطلباتهم محقّة، ولكن لا يمكنهم تقاضي مستحقاتهم حتى الآن، ونعمل لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم”.

وأكد أنّ “خطوة أوجيرو بعدم تعبئة المازوت للسنترالات خطرة جدّاً، وتداركنا الوضع بالأمس لعدم انقطاع الإنترنت”، مضيفاً: “هناك 4 مطالب للنقابة تتضمّن مطلباً يواجه إشكالاً قانونيّاً، وآمل أن يُحلّ الإضراب منتصف الأسبوع المقبل بعد حصولي على استشارة من هيئة الاستشارات يوم الثلثاء المقبل”.

ورأى أنّ “أوجيرو تُعتبر شركة أساسية في الإقتصاد، والهدف اليوم أن نوصل القطاع العام إلى ما وصل إليه القطاع الخاص”، مشيرا إلى أنّ “تعديل التعرفة ليست بالأمر السهل للخطوط الثابتة، إذ يتطلّب انعقاداً لمجلس الوزراء والدراسة الأولى للتعرفة وضعت على أساس سعر 20 ألف ليرة”.

وتابع: “كان هناك توجّه لدى النقابة بعدم تزويد السنترالات بالمازوت، ولكن تمت حلحلة هذا القرار بشكل موقّت بانتظار الحل النهائي”. وفيما يخص الحلول المطروحة، كشف القرم عن أنه “هناك طروحات لتقديم بدل نقل ومساعدات اجتماعية ولكن لسوء الحظ فإنّ التمويل لم يصل بعد”.

أمّا عن الحديث حول التهديد بتدخّل الجيش لفتح السنترالات وصيانتها بالضغط، فأوضح أنه “أتى في سياق القول “شو منعمل منزّل الجيش”، ولم يكن لدينا خيارات إلّا تأمين الإنترنت، وليس تهديداً أو وعيداً”.

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