الوزير باسيل عن اقرار القوانين الاصلاحية: المنظومة راحت تراوغ وتعرقل.. لن نيأس!

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غرّد الوزير جبران باسيل على حسابه عبر تويتر وكتب:

ملاحظات الرئيس عون حول قانون رفع السرية المصرفية ضرورية ولازمة لشفافية اوسع ومحاسبة انجع، وبعضها يتماشى مع ملاحظات صندوق النقد الدولي الذي يعتبر القانون غير مطابقاً من دونها.طالبنا بالمجلس النيابي عدم حذف المفعول الرجعي واللاحق للموظفين والسياسيين، ورؤساء الاحزاب والاعلام.

لكن المنظومة راحت تراوغ وتعرقل، كعادتها في إقرار القوانين الاصلاحية الانقاذية، كما فعلت بآخر جلسة للكابيتيل كونترول وكما تفعل من زمان باستعادة الاموال وكشف الحسابات والاملاك. لن نيأس...