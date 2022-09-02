بالصورة- إيناس غادرت منزل ذويها ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصرالمفقودة:

- إيناس زهير أبو خزنة (مواليد عام 2007، فلسطينيّة الجنسيّة)

التّي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة الدامور -شارع وادي الزينة بتاريخ 1/9/2022، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر السعديّات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.