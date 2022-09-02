هذا ما تضمنه مشروع المرسوم الذي وقعه وزير المالية!

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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد بقيمة 104.970.166.000 ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة سنداً للقانون 295 الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-الجامعة اللبنانية-المديرية العامة للتعليم العالي لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر من العام 2022 ابتداءً من 1/1/2022 والزيادة في النقل المؤقت من عشرة أشهر من العام 2022، مشيراً في كتاب مرفق موجّه الى رئاسة مجلس الوزراء الى العلم بأن الحكومة في وضع تصريف أعمال لاتخاذ اللازم قبل تسيير مشروع المرسوم هذا.

وكان الوزير الخليل قد وقّع قراراً يُعطي أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة بكافة مسمياتهم الوظيفية تعويض الإنتاجية اليومي المقرر بموجب المرسوم 9745 تاريخ 28/7/2022 وذلك عن حضورهم الى العمل خلال شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2022.

الى ذلك، أعلنت وزارة المالية أنها أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام وإحالتهم الى مصرف لبنان على أن تحيل صباح غدٍ المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين.

وبالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم تلك اعتباراً من ال 48 ساعة المقبلة كلٌّ من مصرفه.