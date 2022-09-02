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أشارت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، إلى أنه "إثر التقلبات الحادّة والمستمرة التي يشهدها سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، تواصل النقيب فريد زينون مع مكتب وزير الطاقة والمياه في جكومة تصريف الأعمال وليد فياض".

وأكّد، في بيان، أنّ زيتون طلب من فياض "إصدار جدول أسعار جديد للغاز المنزلي، يمكّن موزعي الغاز والمحطات العاملة على كافة الأراضي اللبنانية من متابعة تسليم المادّة في السوق، على أن يأخذ هذا الجدول بالاعتبار التغيرات في سعر الصرف كما وحماية مصالح الموزّعين والمواطنين على حدّ سواء".