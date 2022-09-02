living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماعات لمدير عام الزراعة في بروكسل مع المسؤولين في الاتحاد الاوروبي وفتح السوق الأوروبي المشترك أمام اللوزيات والحمضيات والمصارين

2
SEPTEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار المدير العام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود المفوضية الاوروبية في بروكسل وعقد، بحضور مندوب لبنان الدائم لدى الإتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي والسكرتير رالف مطر والملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر، إجتماعات متتالية مع المسؤولين في مختلف المديريات العامة في المفوضية الأوروبية ( المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي - المديرية العامة للزارعة والتنمية الريفية - المديرية العامة للتجارة- المديرية العامة للجوار الأوروبي ) المختصّة بتدابير الصحة الحيوانية والنباتية وبتصدير المنتجات ذات المنشأ الحيواني والسلع الزراعية إلى دول الإتحاد الأوروبي ال 27.

وأسفرت المساعي المبذولة والجهود المشتركة المستمرّة والمتابعة اليومية الدائمة بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في بروكسل إلى موافقة المفوضية الأوروبية للسنة الثانية على التوالي، على طلب لبنان للإستمرار بتصدير المصارين المملّحة salted casings (التي تستخدمها الشركات الأوروبية لتغليف وحشو جميع أنواع النقانق والسجق) إلى سوق الإتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر سوق في العالم من حيث عدد المستهلكين. كما تبلّغ المدير العام لويس لحود بإعادة وضع لبنان على لائحة الدول التي يحق لها تصدير اللوزيات (الكرز، اللوز، المشمش، الخوخ، الدراق، النكتارين...) والحمضيات (الحامض، البرتقال، الماندرين، الكلمنتين...) إلى السوق الأوروبي شرط أن يُقدّم طلب إلى وزارة الزراعة ليتم الكشف، شهرياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقطف، للتأكد من خلوّ هذه المنتجات من الآفات.

 

كما أكّد لحود للمسؤولين الأوروبيين أن لبنان سيستكمل الملف المطلوب خلال الأسابيع المقبلة لإدراجه على لائحة الدول الثالثة التي يحق لها تصدير العسل إلى السوق الأوروبي. وفي هذا السياق، تمنّى لحود على الجانب الاوروبي تجديد العمل بمشروع التوأمة بين لبنان والإتحاد الأوروبي نظراً لأهميته في تطوير كوادر وزارة الزراعة والخدمات البيطرية والامن الغذائي. وبحث أيضاً بالآليات الممكنة لحلّ مشاكل تصدير المنتجات المركبة composite products التي تحتوي على مكوّنات ذات أصل حيواني. كما تمنّى لحود على الجانب الأوروبي إعفاء صادرات لبنان من النبيذ والبرغل والمغربية بشكل كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية.
وشكر لحود المسؤولين في الاتحاد الاوروبي على دعمهم القطاع الزراعي في لبنان وجهود سفارة لبنان في بروكسل ووجّه تحية الى السفير اللبناني فادي حاج علي وطاقم السفارة على الجهود التي يقومون بها وأثنى على ديناميكية الملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر في متابعته اليومية للملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout