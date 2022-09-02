اجتماعات لمدير عام الزراعة في بروكسل مع المسؤولين في الاتحاد الاوروبي وفتح السوق الأوروبي المشترك أمام اللوزيات والحمضيات والمصارين

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زار المدير العام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود المفوضية الاوروبية في بروكسل وعقد، بحضور مندوب لبنان الدائم لدى الإتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي والسكرتير رالف مطر والملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر، إجتماعات متتالية مع المسؤولين في مختلف المديريات العامة في المفوضية الأوروبية ( المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي - المديرية العامة للزارعة والتنمية الريفية - المديرية العامة للتجارة- المديرية العامة للجوار الأوروبي ) المختصّة بتدابير الصحة الحيوانية والنباتية وبتصدير المنتجات ذات المنشأ الحيواني والسلع الزراعية إلى دول الإتحاد الأوروبي ال 27.

وأسفرت المساعي المبذولة والجهود المشتركة المستمرّة والمتابعة اليومية الدائمة بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في بروكسل إلى موافقة المفوضية الأوروبية للسنة الثانية على التوالي، على طلب لبنان للإستمرار بتصدير المصارين المملّحة salted casings (التي تستخدمها الشركات الأوروبية لتغليف وحشو جميع أنواع النقانق والسجق) إلى سوق الإتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر سوق في العالم من حيث عدد المستهلكين. كما تبلّغ المدير العام لويس لحود بإعادة وضع لبنان على لائحة الدول التي يحق لها تصدير اللوزيات (الكرز، اللوز، المشمش، الخوخ، الدراق، النكتارين...) والحمضيات (الحامض، البرتقال، الماندرين، الكلمنتين...) إلى السوق الأوروبي شرط أن يُقدّم طلب إلى وزارة الزراعة ليتم الكشف، شهرياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقطف، للتأكد من خلوّ هذه المنتجات من الآفات.

كما أكّد لحود للمسؤولين الأوروبيين أن لبنان سيستكمل الملف المطلوب خلال الأسابيع المقبلة لإدراجه على لائحة الدول الثالثة التي يحق لها تصدير العسل إلى السوق الأوروبي. وفي هذا السياق، تمنّى لحود على الجانب الاوروبي تجديد العمل بمشروع التوأمة بين لبنان والإتحاد الأوروبي نظراً لأهميته في تطوير كوادر وزارة الزراعة والخدمات البيطرية والامن الغذائي. وبحث أيضاً بالآليات الممكنة لحلّ مشاكل تصدير المنتجات المركبة composite products التي تحتوي على مكوّنات ذات أصل حيواني. كما تمنّى لحود على الجانب الأوروبي إعفاء صادرات لبنان من النبيذ والبرغل والمغربية بشكل كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية.

وشكر لحود المسؤولين في الاتحاد الاوروبي على دعمهم القطاع الزراعي في لبنان وجهود سفارة لبنان في بروكسل ووجّه تحية الى السفير اللبناني فادي حاج علي وطاقم السفارة على الجهود التي يقومون بها وأثنى على ديناميكية الملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر في متابعته اليومية للملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي.