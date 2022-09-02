خاص - مجموعة الـ١٣.. مبادرة رئاسية غداً بانقسامين!

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خاص tayyar.org -

كشفت مصادر خاصة أن النواب الـ١٣ الذين يعلنون غدا السبت ما سمّوه مبادرة رئاسية إنقاذية، خاضوا في الأيام الأخيرة نقاشات مستفيضة من أجل الخروج بموقف جامع في ما خصّ الترشيحات الرئاسية. لكن المواقف انقسمت بين إثنتين:



-واحد موضوعي تمثله مجموعة من النواب، ترى أن تنطوي المبادرة على ترشيح مجموعة من الأسماء تتوزّع على التغييريين كما على القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وفي اعتقاد مؤيدي هذا الطرح أنه سيشكل إحراجا لكل القوى السياسية، وخصوصا المسيحيون منها، وستدفعهم الى الاشتراك الحكمي في جلسات الإنتخاب.



-وثانٍ يقوده مرشح رئاسي يرفض هذا الإقتراح، ويضغط لترشيحٍ من بين النواب الـ١٣ حصراً.