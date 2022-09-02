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مطار بيروت ... أرقام "لافتة" لشهر اب!

2
SEPTEMBER
2022
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اختتم شهر آب الفائت ايامه على تسجيل المزيد من الإرتفاع في حركة المسافرين من لبنان وإليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث بلغ عدد الركاب في الشهر الثامن من العام الجاري 796 ألفاً و 543 راكباً بزيادة نحو 35 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية شهر آب الفائت الى أربعة ملايين و 189 ألفاً و247 راكباً ( مقابل مليونين و 645 ألفاً و 977 راكباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 2021, أي بزيادة أكثر من 58 بالمئة ).

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آب 2022 على الشكل التالي:

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر آب الفائت 796 ألفاً و 543 راكباً (مقابل 590 ألفاً و 774 راكباً في آب 2021 اي بزيادة 34,83 بالمئة) ، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 52,97 بالمئة وبلغ 320 ألفاً و 489 راكباً ، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 24,93 بالمئة وسجل 475 ألفاً و 107 ركاب ، وبلغ عدد ركاب الترانزيت 947 راكباً (بتراجع 5 بالمئة).
وبذلك يصبح المجموع العام للركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري اربعة ملايين و189 ألفاً و 247 راكباً بزيادة نسبتها 58,32 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي 2021.


بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال الشهر الثامن من العام الجاري 5913 رحلة (بزيادة نحو 22 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي) اذ ارتفع عدد الرحلات القادمة الى لبنان بنسبة 22,20 بالمئة وسجل 2961 رحلة، وأيضاً ارتفع عدد الرحلات المغادرة من لبنان بنسبة 21,78 بالمئة وبلغ 2952 رحلة .

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