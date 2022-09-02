نريد حقوقنا التي أقرت عن رئاسة الحكومة... رئيس نقابة أوجيرو يكشف مصير "الاضراب"!

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أكد رئيس نقابة أوجيرو إيلي زيتوني، أن هيئة أوجيرو تتفهم عدم امكانية الدولة أن تعطي زيادة للرواتب، إذا لم تعطي زيادة مماثلة لكافة القطاع العام، مشيراً الى أننا لا نطالب بأمور اضافية، بل نريد فقط حقوقنا التي أقرت عن رئاسة الحكومة ومنها بدل النقل، بانتظار اقرار الدولار الجمركي، مشدداً على أن الاضراب مستمر، وهناك اجتماعات يومية مع وزير الاتصالات، على أمل أن تحل الأمور مطلع الأسبوع المقبل.

وفي حديث لصوت المدى، لفت زيتوني الى أن الشق الايجابي من هذا الاضراب هو أنه برهن للناس قيمة قطاع الاتصالات، فكانت أوجيرو تقدم خدماتها في كافة الظروف، ثورة وحروب وظروف اقتصادية رديئة، وهي الشريان الحيوي الذي يربط لبنان ببعضه وبالخارج.