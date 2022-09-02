عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 أيـلول 2022

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الأخبار

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- إضراب "أوجيرو": بعد الكهرباء... لا اتصالات

- منح الفوز لشركة لا تلبي الشروط المطلوبة: شبهة تزوير في مزايدة لـ"تاتش"

- عون وصندوق النقد: التعديلات على "السرية المصرفية" مواربة واحتيال

- مقتل موقوف سوري لدى أمن الدولة تحت التعذيب

- العراق على "أرض رخْوة"



البناء

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- واشنطن وبروكسل وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على النص النهائيّ للاتفاق وتحديد موعد التوقيع

- بوتين يهدّد بوقف تصدير النفط رداً على قرار واشنطن وضع سقف لسعر مبيع النفط الروسيّ



اللواء

- "تفخيخ عوني" لمحاولات التأليف لإسقاط مرجعية الطائف

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- سلاح الدولار قوة أميركا

الجمهورية

- عون وميقاتي على مسارين مختلفين

- "الكابيتال كونترول": خيرٌ ألا يأتي أبدًا

- الحجار وفياض لـ"الجمهورية": القصة أبعد من رمية حجر

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