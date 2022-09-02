عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 أيـلول 2022

الأخبار
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- إضراب "أوجيرو": بعد الكهرباء... لا اتصالات
- منح الفوز لشركة لا تلبي الشروط المطلوبة: شبهة تزوير في مزايدة لـ"تاتش"
- عون وصندوق النقد: التعديلات على "السرية المصرفية" مواربة واحتيال
- مقتل موقوف سوري لدى أمن الدولة تحت التعذيب
- العراق على "أرض رخْوة"
البناء
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- واشنطن وبروكسل وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على النص النهائيّ للاتفاق وتحديد موعد التوقيع
- بوتين يهدّد بوقف تصدير النفط رداً على قرار واشنطن وضع سقف لسعر مبيع النفط الروسيّ
اللواء
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- سلاح الدولار قوة أميركا
الجمهورية
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