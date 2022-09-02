وسائل إعلام إسرائيلية: خطوة القوة التي قام بها «حزب الله» تجاه «إسرائيل» تحقق للبنان إنجازات في المفاوضات

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كتبت "الجمهورية":

ترددت معلومات امس عن انّ هوكشتاين سيزور لبنان في 11 من الشهر الجاري، لكن هذه المعلومات لم يؤكدها اي مصدر معني او ينفيها.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «الأميركيين قلقون جداً من إمكانية حصول تدهور بين «إسرائيل» و»حزب الله»، مشيرة إلى أنه «كان يبدو أنّ بايدن لا يتدخل في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان و»إسرائيل» لكنّ البيت الأبيض دخل امس الاول بكل قوته إلى موضوع الاتفاق مع لبنان».

واشارت هذه الوسائل الإعلامية الإسرائيلية الى أنّ «خطوة القوة التي قام بها «حزب الله» تجاه «إسرائيل» تحقق للبنان إنجازات في المفاوضات حول الحدود البحرية»، وقالت ان «هذه الخطوة هي سابقة خطرة، وعلى «إسرائيل» أخذ زمام المبادرة وعدم السماح لـ»حزب الله» بتغيير قواعد اللعبة».

ونشر موقع «عرب 48» أن إسرائيل «تسعى إلى التوصّل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأسرع ما يمكن، من خلال المفاوضات الجارية بينهما بوساطة أميركية. وتخطط لبدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل «كاريش» في نهاية أيلول الحالي».