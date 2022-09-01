شقيق جورج الرّاسي: كان من المقرّر أن يكون إشبيني بعد أشهر

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تقبّلت عائلة الفنّان الرّاحل جورج الرّاسي التّعازي لليوم الثالث على التّوالي، وذلك يوم أمس الأربعاء، في صالون كنيسة النّبي الياس للرّوم الارثوذكس في الحدث، وتلى التعازي عند السّاعة السادسة مساءً، قدّاسٌ عن راحة نفس الفقيد.

وشارك في تقديم واجب العزاء فنانون ونجوم وشخصيات فنّيّة وإعلاميّة، ومنهم الممثل بديع أبو شقرا، الفنّان فادي أندراوس، ملكة جمال لبنان السّابقة كريستينا صوايا، الفنّان غسّان خليل، الإعلاميّ جوزيف حويّك، الفنّان جاد خليفة، الإعلاميّ دومينيك أبو حنّا، المُمثّلة جويل الفرن، وغيرهم.

وكشف سيباستيان الرّاسي، شقيق جورج، بحرقةٍ أنّه كان يستعدُّ لدخول القفص الذهبيّ بعد أشهرٍ قليلة، وكان من المُقرّر أن يكون شقيقه الرّاحل إشبيناً له يوم زفافه.

وكالة اخبار اليوم