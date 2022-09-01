ماذا كشف وهاب عن قرار الثنائي الشيعي بشأن الحكومة!

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أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، اليوم الخميس، أن "الثنائي الشيعي اتخذ قرار بالضغط لتشكيل حكومة وثمة تجاوب من جميع الاطراف مع هذا الضغط ولا يمكن تسليم البلد لحكومة تصريف أعمال "نصها مساطيل"؟

وفي حديث تلفزيوني توجّه وهاب الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقول: "خلّي للصلح مطرح" مع الفريق الدرزي الثاني لأن جنبلاط لن يسمي ولن يعطي الثقة هرباً من النتائج السلبية للحكومة المشكّلة".

وحول الاستحقاق الرئاسي أشار وهاب الى أن "حزب الله لا يعارض انتخاب جوزف عون لرئاسة الجمهورية".

وتابع، "نعمل على اقناع باسيل بفرنجية ما يؤمّن له الثلثين واللقاء بينهما ليس شرطاً للاتفاق بينهما بل الأهم ايجاد راعٍ يضمن الاتفاق".