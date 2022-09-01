تحذير من خطر اندلاع حرب نووية!

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حذرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، اليوم الخميس، من خطر اندلاع حرب نووية.

وقالت المجلة إن ظهور قوات (حلف الناتو) على أراضي أوكرانيا قد يؤدي إلى اندلاع حرب نووية.

وبحسب المجلة، “فإن ظهور قوات الناتو جوًا وبرًا وفي البحر الأسود بالقرب من أوكرانيا أمر مختلف تماما.

وقد تدفع هذه الإجراءات روسيا إلى اتخاذ إجراءات تؤدي إلى مقتل أو إصابة أفراد عسكريين في الحلف.

ويؤدي ذلك إلى رد حلف شمال الأطلسي، مما قد يفضي إلى تزايد بدائرة التصعيد والتي قد تؤدي، في أسوأ الأحوال، إلى صراع نووي”.

ودعا مراقبون، بحسب المجلة، إلى تجنب هذا السيناريو بأي ثمن، مشيرين إلى تنامي مشاركة الغرب في الصراع بأوكرانيا.