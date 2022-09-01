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وصلت فرقة مياس اللبنانية الى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في مرحلة التصفيات النص نهائية لبرنامج المواهب America’s Got Talent في الولايات المتحدة، بعد حصولها على الجرس الذهبي golden buzzer الذي نقلها مباشرة إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية، والمقرر عرضها في السادس من شهر أيلول المقبل.

وقالت الفرقة اللبنانية التي تخوض المسابقة تحت شعار ”كرمالك يا لبنان " إن المنافسة سيحسمها تصويت المشاهدين والمتابعين، وطلبت الدعم والتصويت من الجميع.

وأوضحت ”مياس" أنها أول فرقة عربية تقدم عروضها على أكبر مسارح أميركا والعالم في Americas Got Talent.