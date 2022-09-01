وزارة الدفاع ترحّب بقرار التّمديد لليونيفيل... "لوجوب وقف إسرائيل خروقاتها الجويّة والبحريّة والبرّيّ"

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رحّب وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2650، القاضي بالتّمديد لولاية القوات الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدّة سنة، "نظرًا للدّور الهام الّذي تقوم به مع الجيش اللبناني، في المحافظة على الاستقرار في المنطقة".



وأشار في بيان، إلى أنّ "لبنان يلتزم تطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته"، داعيًا إلى "وجوب التزام إسرائيل مندرجات هذا القرار، ووقف خروقاتها الجويّة والبحريّة والبرّيّة".



وأكّد سليم أنّ "التّنسيق الدّائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، هو ضمانة لتفادي أي إشكالات في منطقة عمليّات القوّة الدولية"، لافتاً إلى "الجهوزيّة الدّائمة للجيش للمحافظة على الأمن والطّمأنينة في الجنوب والمناطق اللّبنانيّة كافّة".