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الرأس المدبّر لعملية تهريب سابقة في المطار بقبضة "الأمن"

1
SEPTEMBER
2022
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صدر عن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة, بلاغٌ جاء فيه: "في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد احباط عملية تهريب كمية من المخدرات عبر مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة إحدى المسافرات التي كانت تخبّئ /2/ كلغ من مادة حشيشة الكيف في جسمها".

وأضاف, "من خلال التحريات المكثّفة التي أجراها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تم تحديد هوية الرأس المدبر لعملية التهريب وهو المدعو: م. أ. (من مواليد عام 1993، سوري الجنسية)".

وتابع, "بتاريخ 21-08-2022 وبعد عمليات الرصد والمتابعة، جرى تحديد مكان الشقة التي يستخدمها الأخير في محلة بشامون، حيث قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمتها ومن توقيفه بداخلها. بتفتيشه والشقة، عُثِرَ على: /43/غ من الماريجوانا, /100/غ من مادة "الدوخة" المخدِّرَة, كمية من حشيشة الكيف, هاتف خلوي، /3/ جوازات سفر، ورخصة سوق قطرية".

ووفق البلاغ, "أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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