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بعد كلام بايدن للابيد بالأمس، هل من تطورات ايجابية في ملف ترسيم الحدود؟

1
SEPTEMBER
2022
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بالأمس أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، تطرق فيها الجانبان الى ملف ترسيم الحدود مع لبنان على رغم أن الاتصال كان مخصصاً للبحث في الاتفاق النووي.

وفي هذا الاطار صدر كلام لافت عن بايدن وجهه للابيد حول ضرورة إنجاز الاتفاق بين اسرائيل ولبنان في شأن الترسيم في الأسابيع المقبلة.
مصادر مطّلعة على عملية التفاوض والملف لفتت للـtayyar.org الى أن قصر بعبدا لم يتلقَ بعد أي طلب رسميّ لموعد مع هوكشتاين على رغم أن بعض الاعلام قال إن الوسيط الأميركي يعود في السابع من أيلول، وأشارت المصادر كذلك الى أن بعبدا في انتظار أي تطور في هذا الملف لأن أي تحرّك رسمي لم يصلها بعد.
وختمت المصادر باعتبار أن هذا الكمّ من تسريب الايجابيات له دليل واحد هو الا ياخذ لبنان ما يحدث على قاعدة مماطلة أو تسويف والا تعتبر المقاومة أن هذه عملية ابتزاز وبالتالي إن محاولة إرسال رسائل حسن نية يأتي قطعاً للطريق على أي تصعيد ميداني.

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