سرقة بطاريات وكابلات من نفق الهري البترون جهزتها جمعية "مرعي" لإضاءته شمسيا

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تعرضت تجهيزات إضاءة نفق الهري حامات البترون للسرقة، وهي عبارة عن 19 بطارية مع كابلاتها تابعة لجمعية "مرعي" للأعمال الخيرية.



وفي التفاصيل، ان مجهولين خلعوا البوابة الحديدية فجر اليوم وسرقوا معظم مستلزمات مشروع إضاءة التونال، 19 بطارية وكابلات ومعدات، وكان من المقرر ان يتم حفل افتتاح إضاءة النفق من قبل جمعية "مرعي"، برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال الأيام المقبلة بعد ان تمت تجربة المشروع منذ أيام سابقة.



واوضحت الجمعية في بيان انها "تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية ضد مجهولين، وانها خصصت مبلغ 50 مليون ليرة لمن يكشف اي معلومات عن السارقين على الرقم 71006161".



ولفتت الجمعية الى انها " منذ أكثر من سنة تعمل على اضاءة شوارع وأحياء وساحات طرابلس ومدن الفيحاء وكل الشمال وانارة الأوتوستراد الدولي من كفرعبيدا البترون حتى الحدود السورية مرورا بشكا والقلمون وطرابلس والميناء والبداوي والمنية وعكار، ومن ضمن عملنا إطلاق مشروع إنارة النفق عبر الطاقة الشمسية الذي بدأ العمل فيه منذ حوالي ثلاثة أشهر حيث تم تنظيف وغسل جدرانه في الاتجاهين ووضع إشارات فوسفورية ولمبات ومصابيح الإنارة العامة لرفع الضرر عن المواطنين والحد من السرقات والوقوف الى جانب الدولة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ومن المؤسف ان يتم التعرض لهذه الأعمال الخيرة بالسرقة والحاق الضرر بالناس وسياراتهم".