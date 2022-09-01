living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرقة بطاريات وكابلات من نفق الهري البترون جهزتها جمعية "مرعي" لإضاءته شمسيا

1
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرضت تجهيزات إضاءة نفق الهري حامات البترون للسرقة، وهي عبارة عن 19 بطارية مع كابلاتها تابعة لجمعية "مرعي" للأعمال الخيرية.

وفي التفاصيل، ان مجهولين خلعوا البوابة الحديدية فجر اليوم وسرقوا معظم مستلزمات مشروع إضاءة التونال، 19 بطارية وكابلات ومعدات، وكان من المقرر ان يتم حفل افتتاح إضاءة النفق من قبل جمعية "مرعي"، برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال الأيام المقبلة بعد ان تمت تجربة المشروع منذ أيام سابقة.

واوضحت الجمعية في بيان انها "تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية ضد مجهولين، وانها خصصت مبلغ 50 مليون ليرة لمن يكشف اي معلومات عن السارقين على الرقم 71006161".

ولفتت الجمعية الى انها " منذ أكثر من سنة تعمل على اضاءة شوارع وأحياء وساحات طرابلس ومدن الفيحاء وكل الشمال وانارة الأوتوستراد الدولي من كفرعبيدا البترون حتى الحدود السورية مرورا بشكا والقلمون وطرابلس والميناء والبداوي والمنية وعكار، ومن ضمن عملنا إطلاق مشروع إنارة النفق عبر الطاقة الشمسية الذي بدأ العمل فيه منذ حوالي ثلاثة أشهر حيث تم تنظيف وغسل جدرانه في الاتجاهين ووضع إشارات فوسفورية ولمبات ومصابيح الإنارة العامة لرفع الضرر عن المواطنين والحد من السرقات والوقوف الى جانب الدولة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ومن المؤسف ان يتم التعرض لهذه الأعمال الخيرة بالسرقة والحاق الضرر بالناس وسياراتهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout