معرض دولي للفن التشكيلي في 16 الحالي في قصر الاونيسكو

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم الملحق الثقافي الاوروبي الفنان التشكيلي برنار رنو ترافقه عضو محترف آثار الشرق الفنانة التشكيلية ريتا دكاش لوضع اللمسات الاخيرة تمهيدا لافتتاح المعرض الدولي الهندي -الاردني -اللبناني الذي يستضيفه قصر الاونيسكو في ال16 من الشهر الجاري برعاية وحضور الوزير المرتضى.

وسيضم المعرض المنظم من قبل رينو مجموعة من اللوحات المميزة ل13 دولة أجنبية وعربية في حضور سفراء الدول المشاركة، الى جانب انضمام ل105 فنانين من لبنان سيعرضون اخر اعمالهم من اللوحات المتنوعة.

وسيكون الفنان المميز جورج خباز ضيف الشرف.