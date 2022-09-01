باسيل بحث مع السفير الايراني الجديد انعكاس مفاوضات الاتفاق النووي الايراني على المنطقة و لبنان

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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل السفير الايراني الجديد في لبنان مجتبى أماني في زيارة تعارف بعد تسلّمه مهامه وكان بحث في التطورات الاقليمية و انعكاس مفاوضات الاتفاق النووي الايراني على المنطقة و لبنان.
حضر الاجتماع الى جانب رئيس التيار نائبه منصور فاضل ومسؤول العلاقات الدولية في التيّار الوطني الحر الدكتور طارق صادق، وكانت الزيارة مناسبة اكد خلالها السفير دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للبنان دولةً و شعباً على الصعد السياسية والاقتصادية كما جدد الطرح المتعلق بالهبة الايرانية النفطية للبنان.