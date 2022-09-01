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بخاري بحث مع شقير ووفد من القطاع الخاص في سبل تفعيل العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية

1
SEPTEMBER
2022
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استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته باليزرة، اليوم، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع وفد اقتصادي يضم: رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، رئيس مكتب المجلس الوطني لـ"جمعية مار منصور دي بول" بول كلاسي، نائب رئيس شركة الأغذية والأدوية FDC رندة محاسني، غيده شاوول من "شركة فتال"، جورج حداد من "الشركة المتحدة"، فارس حسيني "شركة الفرسان"، أنطوني مسعود "شركة مسعود"، وليد حجة (شركة Apec)، روني فتوح "شركة فتوح" ومازن سنو من "نقابة المواد الغذائية.

وكان اللقاء، بحسب بيان "الهيئات"، مناسبة للبحث في سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث أكد وفد الهيئات إصرار القطاع الخاص اللبناني على الاستمرار في القيام بكل الخطوات المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، لاسيما أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تشكل العمق الاقتصادي الإستراتيجي للبنان".

وأمل المجتمعون بـ"معالجة كل المشكلات التي تحد من التبادل التجاري بين البلدين خاصة موضوع تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة في أقرب وقت".

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