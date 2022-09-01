بوصعب بحث مع بعثة اليونيفيل الصعوبات التي يواجهونها على الحدود البرية والخط الازرق

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، يرافقه نائبه السيد جاك كريستوفيدس والوفد المرافق وعرض معهم لآخر المستجدات والتطورات الاقليمية خاصة في ملف ترسيم الحدود البحرية، وفق بيان لمكتب بو صعب.



كما تم التطرق الى الصعوبات التي تواجهها “اليونيفيل” على الحدود البرية والخط الازرق. وأثنى بو صعب على “العمل الذي تقوم به “اليونيفيل” منذ عشرات السنيين” .

واستقبل بو صعب مديرة مكتب اليونيسكو الاقليمي في بيروت السيدة كوستانزا فارينا مع وفد مرافق حيث اطلعوه على خبرتهم في الممارسات الدولية، من اجل اقرار قانون عصري للاعلام المرئي والمسموع.