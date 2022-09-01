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سعود: القوات استحوا والسيد كذاب... "مش هيّن يا بري!"

1
SEPTEMBER
2022
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غرد الصحافي والمحلل السياسي غسان سعود عبر حسايه على "تويتر":

والله القوات استحوا! السيّد بكل خطاب بقلنا إنه أميركا مانعة مصر والأردن يعطونا الكهربا.. طلع بري مبارح تيقلنا السيد عم يكذب علينا، وأميركا سامحة بس هني مش يعطونا "لعدم تشكيل هيئة ناظمة في وزارة الطاقة"  مش هيّن يا بري! بدك كهربا ايه؟ معمل دير عمار بسلم عليك.. بلا حيا

 

وأردف في تغريدة أخرى: السيد: "عام على الوعد الكاذب للسفيرة الأميركية شيا بإحضار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن". طلع مع بري يا سيد، انه شيا كانت مصرة تبعتلنا كهربا بس عدم وجود هيئة ناظمة منع هلشي 

وأكمل: السيد: "هناك حرب اقتصادية وسياسية إعلامية يريد العدو من خلالهما أن يُخضعوا أي مقاوم في لبنان وأن يتخلّى عن هذا الخيار بإظهار أن المقاومة وراء تجويعه وما عليه إلى الوقوف على الحياد". بري: لا حرب اقتصادية ولا تجويع ولا شي؛ هيدا العهد فاشل..

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