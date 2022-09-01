325 ظرفا من الكوكايين"...كمين محكم من المعلومات في الشويفات!

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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّة، بيان أشارت فيه إلى أنه "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات التي تنتشر بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج ينشط في منطقة الشّويّفات على متن دراجة آلية وهو المدعو: - ع. م. (من مواليد عام 2004، سوري)".



وأضتف البيان، "أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود. وبتاريخ 24-08-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في الشويفات نتج عنه توقيف المشتبه فيه أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المدينة، على متن دراجته الآلية نوع "سويت" من دون لوحات، تم ضبطها. وقد أوقف برفقته، المدعو: ص. ز. (من مواليد عام ١٩٧٨، لبناني)، على متن دراجة آلية نوع "جوك".



وتابع، "بتفتيش المروّج ودراجته، تم ضبط حقيبة بداخلها /325/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين، و/12/ مظروفًا بداخله مادة حشيشة الكيف، ومبلغ /25،750،000/ ليرة لبنانية، وهاتفين خلويين. وبتفتيش الثاني ودراجته، ضٌبِط بحوزته مظروف ورقي بداخله مادّة الكوكايين".

ووفق البيان، "بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بترويج المخدّرات في الشويفات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن، واعترف الثاني بتعاطي المخدّرات. وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".