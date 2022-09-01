غرق مركب غير شرعي جديد قبالة شاطئ العريضة...وهذه التفاصيل!

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أفاد مراسل "الجديد" عن انقلاب مركب كان على متنه مجموعة من الشبان اللبنانيين والسوريين والفلسطنيين خلال ساعات الفجر الأولى لدى محاولته مغادرة الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر البحر قبالة شاطئ العريضة في عكار، مشيراً إلى أن الركاب عمدوا فور انقلاب المركب إلى السباحة، وتمكنوا من العودة الى الشاطئ، فيما تعمل عناصر من شعبة المعلومات على ملاحقتهم تمهيدا لتوقيفهم.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات أمنية لـ"الجديد" أن عمليات المغادرة بطريقة غير شرعية تحصل بشكل شبه يومي، وخاصةً من شواطئ العريضة والشيخ زناد في عكار، ما ادى إلى تشديد الرقابة عليها من قبل القوى الامنية والجيش اللبناني.