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ابي رميا: التأليف وارد في أي لحظة... هناك خطر على العام الدراسي في لبنان

1
SEPTEMBER
2022
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أكد النائب سيمون ابي رميا على ان "التأليف وارد في أي لحظة ولقاء الرئيسين عون وميقاتي أمس أكبر دليل على استمرار التواصل بينهما رغم السجالات الإعلامية".

أبي رميا وفي حديث اذاعي، اشار الى ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي يدرك الواقع والوسطاء يدركون أهمية أن يكون هناك حكومة جديدة كاملة الأوصاف يمكنها إدارة البلد في حال الوصول إلى الفراغ ".

واعتبر ان "نحن اليوم في بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وأمام ما يعاني منه المواطن لا نريد الدخول بسجالات عقيمة لا توصل البلاد إلى شاطئ الأمان.

واضاف، "مع بدء المهلة الدستورية أدعو زملائي النواب إلى أن نوقف المناكفات والمزايدات ونتطلع إلى مصلحة الوطن ونتفق على انتخاب رئيس جديد قبل 31 تشرين الأول ونحن طلاب حوار وانفتاح ".

ولفت الى انه "تابعنا في لجنة الشباب والرياضة النيابية واقع التسرب المدرسي وطلبت اجتماعاً مشتركاً مع لجنة التربية النيابية ووزير التربية وخلصنا إلى أن هناك خطراً بألا يكون هناك عام دراسي في لبنان".

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