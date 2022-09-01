خاص - مخابرات ٩ دول تلتقي اليوم سرّاً في الدوحة.. ولبنان حاضر!

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خاص tayyar.org -

كشفت مصادر شديدة الخصوصية لـtayyar.org أن اجتماعا رفيعا سيُعقد اليوم في الدوحة لقيادات استخبارية من كل من ألمانيا، قطر، بريطانيا، المملكة العربية السعودية، فرنسا، الجمهورية الإسلامية في إيران، مصر، تركيا والعراق.





ولفتت المصادر الى أن الإجتماع الأمني سيتناول مجموعة عناوين لاهبة في المنطقة، في مقدمها مسار المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في ضوء قرب إنجاز اتفاق العودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة Joint Comprehensive Plan of Action، والسبل الآيلة الى تنظيم الأولويات في الإقليم والى إدارة مشتركة للتحديات.





وأشارت الى أن لبنان سيكون حاضرا في مداولات الإجتماع في الدوحة من باب ضرورة تعزيز الإستقرار فيه وتوفير الحد الأدنى من سبل استمرار الدولة الوطنية. كما تحضر التطورات في المناطق اللاهبة من اليمن الى فلسطين.