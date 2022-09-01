الوطن السورية: النظام التركي يرحل لاجئين سوريين بالقوة

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الوطن السورية: ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن سلطات النظام التركي أقدمت على ترحيل نحو 100 شاب سوري عبر بوابة باب السلامة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط رفض من بعض الشبان الذين رفضوا النزول من الباصات، الأمر الذي أدى إلى حدوث ملاسنة كلامية بينهم وبين عناصر «الجندرما»، ما دفع بالأخيرة للاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتوجيه الشتائم لهم.

ومع قرب الانتخابات الرئاسية في تركيا تحول ملف اللاجئين السوريين هناك إلى ورقة سياسية يتجاذبها النظام والمعارضة، حيث واصلت الأحزاب المعارضة عملية الاستثمار بهذا الملف، بالتزامن مع استمرار رئيس النظام رجب طيب أردوغان الاستثمار فيه أيضاً، بعد أن حوله إلى ورقة ضغط وابتزاز في وجه الدول الأوروبية للحصول على مساعدات مالية.



وكثفت سلطات النظام التركي في الآونة الأخيرة من ترحيل المئات من اللاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة «الكملك»، بعد احتجازهم في معسكرات مؤقتة على الحدود السورية التركية، تحضيراً لترحيلهم إلى سورية.



ويأتي ذلك ضمن إطار خطة النظام التركي لترحيل نحو مليون سوري إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سورية، بعد إنشاء مساكن مؤقتة لهم في تلك المناطق، بغية إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.