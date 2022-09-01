البناء: حكوميًا: مساحة التباعد تحتاج الى مزيد من الدرس

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس، بشكل مفاجئ، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال لدى دخوله ممازحاً الإعلاميين: «الرئيس بري بالجنوب ما فينا نطلع مراسيم اليوم».

وأشارت أوساط مطلعة على اللقاء لـ»البناء» الى أن ميقاتي قدّم بعض التعديلات على اقتراحه للرئيس عون حول العقد القائمة وتقليص مساحة التباعد بينهما، لكنها تحتاج الى مزيد من الدرس»، وتم التداول بآلية تسمية وزيري الاقتصاد والمهجرين وببعض الأسماء الوسطية، لافتة الى أن «نقاط الخلاف لازالت على حالها ولم تحلّ، وبالتالي الأمور تراوح مكانها».