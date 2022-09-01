أسرار الصحف ليوم الخميس 1 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر على صلة بمفاوضات ترسيم الحدود إن كل يوم يمر بعد أول أيلول يحمل بذور اتفاق وشرارة حرب وإن الأميركيين يحاولون تسويق الانتظار لأن مضمون المطالب اللبنانيّة حاز موافقة الحكومتين الأميركية والإسرائيلية. ويجزم المصدر أن لبنان أبلغ الأميركيين رفض الانتظار طالباً بدء التنقيب.



كواليس

قال أحد الخبراء الماليين إن ربط رئيس لجنة نيابية بين صيغة الحكومة للكابيتال كونترول وصندوق النقد في غير مكانه ودفاع غير مباشر عن الصيغة الحكوميّة بصورة تخالف التوجهات النيابية التي تعبر عنها جلسات اللجان وإن القطبة المخفيّة هي في الخلاف على مسؤولية المصارف و مصرف لبنان.



نداء الوطن: خفايا

تأكيد الرئيس بري أن لا خلاف سيقع بين «أمل» و»حزب الله» يأتي بعد جولات من المواجهات على صفحات التواصل الإجتماعي وبعد تسريب روايات حول معارك 1982 في خلدة وغيرها، تهدف إلى التقليل من دور حركة «أمل» مع التذكير بأن الإنشقاقات عن الحركة بدأت في تلك المرحلة.

يقال إن مرشحاً مغموراً يصدق «خبريات» ترشيحه ويحاول أن يطرح نفسه مرشحاً توافقياً بين باسيل وفرنجية على أساس أن علاقة جيدة تربطه بالطرفين ويعتبر نفسه أنه يشكل تقاطعاً بينهما.

علم أن المصرفي مروان خيرالدين جنَّد مجموعة محامين بموازنة مفتوحة لتدعيم الطعن الذي قدمه بنيابة فراس حمدان، فيما رفض وزير سابق الانضمام الى المجموعة.



اللواء: أسرار

همس

أكدت مواقف مرجع كبير في مناسبة وطنية تقاطع المعلومات حول طبخة رئاسية قيد النضوج!



غمز

فهم أن كتلة نيابية تتجه لإعادة النظر في موقفها لجهة منح الحكومة الثقة، إذا شكلت، ومثلت أمام المجلس النيابي.



لغز

يمضي تيار حاكم بالتقرب من حزب مسيحي، على خلفية شعارات قديمة، تتحدث عن الحقوق والتوازن وعدم العودة إلى الوراء!