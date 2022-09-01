الديار: تشكيل الحكومة...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لا جديد على صعيد تأليف الحكومة وأجتماع أمس بين الرئيسين عون وميقاتي كان كسابقاته ولم يصل الى نتيجة... الثنائي الشيعي تحرك في كل الاتجاهات ونجح في ترتيب زيارة لميقاتي الى بعبدا علها تساهم في تذليل العقبات من أمام تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى ادارة الفراغ كبديل عن حكومة تصريف الاعمال، لكن المتابعين للتأليف يستبعدون الوصول الى نتيجة...

بالتالي لم يخرج الدخان الابيض من اجتماع امس، وحسب المعلومات، تمسك ميقاتي بتطيير أمين سلام وعصام شرف الدين وتمثيل الكتلة الشمالية عبر سجيع عطية مكان امين سلام وتسمية شخصية قريبة من جنبلاط مكان شرف الدين، رغم ان رئيس التقدمي رفض الدخول في هذا البازار وأبلغ ميقاتي انه لا يريد أي حصة وليس متمسكا بتغيير عصام شرف الدين.