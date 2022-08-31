living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شبان من عرب ابو جبل قطعوا طريق كسارة - زحلة احتجاجا على قطع التيار الكهربائي عن حيهم

31
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن شبانا من عرب ابو جبل قطعوا الطريق الدولي على مستديرة كسارة - زحلة، احتجاجا على قطع التيار الكهربائي التابع لامتياز شركة كهرباء زحلة التيار عن الحي الذي يقطنون فيه، بسبب عدم تسديديهم الفواتير المتوجبة عليهم للشركة.

كما عمد المحتجون على رشق مولدات كهرباء زحلة بالحجارة بالقرب من محطة الهراوي. والاعتداء طاول أيضا عمال الشركة مقابل المعمل حيث اصيب عاملين بجروح بالغة نقلوا على الاثر الى مستشفى خوري العام للمعالجة.

كما واعتدوا أيضا على املاك الشركة، وإطلقوا النار ورموا الحجارة محاولين قطع الكهرباء عن زحلة وستة عشر بلدة.

واستدعى الاعتداء على شركة كهرباء زحلة تدخل قوة من أمن الدولة التي عملت على فتح الطريق امام حركة السير ووقف الاعتداء على منشآءت الشركة، وملاحقة مفتعلي الإشكال

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout