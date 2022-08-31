ماذا دار في لقاء الرئيس عون والرئيس ميقاتي اليوم؟

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ما من عنصر جديد في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي... هذا ما أكدته مصادر مطّلعة على أجواء اللقاء بين الرجلين للـtayyar.org حيث أشارت الى أنه حصل عرض للاتصالات التي جرت في الفترة المنصرمة. وقالت المصادر للـtayyar.org إن وجهات النظر لم تتقارب بعد في ما يتعلّق بالصيغة التي ستعتمد في تشكيل الحكومة.

ولفتت المصادر الى أنه جرى الحديث خلال اللقاء أيضاً عن عدد من المواضيع الأخرى التي تُعنى بشؤون الناس والتي من الملحّ البتّ بها، كما جرى التطرق الى سلسلة من النقاط التي هي بحاجة لمتابعة ولا تزال جامدة لأن رئيس الجمهورية يريد معالجتها قبل أن تنتهي مدّة ولايته.

ولفتت المصادر الى أن الاتفاق ورغم تباعد وجهات النظر حصل على استكمال المباحثات والمشاورات مع عدم انقطاع التواصل أكان المباشر أو غير المباشر وهي نقطة تبقى في غاية الأهمية.