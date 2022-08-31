المياه قطعت عن قرى وبلدات تتغذى من نبع دله والغواويط وسيعاد توزيعها فور التأكد من نظافتها

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في البترون، أن المياه قطعت اليوم عن القرى والبلدات التي تتغذى من نبع دله والغواويط، بعد أن غار لساعات، قبل أن تعود إلى مجراه.

وكانت المياه انقطعت بسبب غور مياه النبع عن بلدات كفرحلدا، بيت شلالا، دير بللا، شناطا الفوقا، جبلا، بقسميا، كفرحي، كور، رشكيدا، عبرين، بجدرفل، إجدبرا، كفيفان، البترون، كوبا، سلعاتا، كفرعبيدا، جران، تحوم، راشانا، العلالي، مراح الحاج، ضهر القطلب، أصيا، زان، رشكده، حلتا، صورات، كفرحتنا، عرطز، هربونا، الفتيحات وكفرشليمان.

وستتم إعادة توزيع المياه فور التأكد من نظافتها وخلوها من أي ملوثات مضرة بصحة المواطنين.