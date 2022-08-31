الرئيس عون عرض مع ميقاتي للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة واطلع من وزير السياحة على نتائج موسم الصيف السياحي

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وعرض معه لاخر التطورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء، غادر الرئيس ميقاتي قصر بعبدا من دون الادلاء بتصريح.



الوزير نصار

وكان الرئيس عون استقبل وزير السياحة وليد نصار واطلع منه على ما سجله الموسم السياحي في فصل الصيف لا سيما لجهة اعداد الذين وفدوا الى لبنان وما سجلته العجلة الاقتصادية من ارقام. كما اطلع الوزير نصار رئيس الجمهورية على خطة الوزارة لفصلي الخريف والشتاء المقبلين.

وبعد اللقاء قال الوزير نصار:

"تشرفت اليوم بزيارة رئيس الجمهورية ووضعته بشكل أساسي في صورة نتائج الموسم السياحي الصيفي، وفي اجواء ارقام اعداد الوافدين الى لبنان الذين تجاوزوا المليون ونصف المليون، بالإضافة الى العجلة الاقتصادية التي سجلت وفق إحصاءات وارقام الاقتصاديين 4،5 مليار دولار. كما تم البحث في خطة وزارة السياحة لموسمي الخريف والشتاء المقبلين والمشاريع التي ستطلقها الوزارة قريبا بالإضافة الى قضايا سياسية محلية".

سئل: هل من معطيات واعدة سياحيا بالنسبة للفصل المقبل؟

أجاب: طبعا، في فصل الشتاء هناك رياضيات ومشاريع سياحية أساسية في لبنان، منها التزلج على سبيل المثال. لذلك، وضعت الوزارة خطة وستبدأ بتبني بعض المشاريع في اطار السياحة الرياضية والترفيهية. ان السياحة الرياضية مهمة جدا خاصة وان دولة قطر ستشهد استضافة الحدث الرياضي الكبير المتمثل ببطولة العالم لكرة القدم، ونعمل على ان يكون للبنان دور مهم في هذه البطولة بحيث يستقطب عددا كبيرا من اللبنانيين الراغبين بالتوجه الى قطر لحضور المباراة.

سئل عن تعاطي المؤسسات الفندقية مع السياح في فصل الصيف، فأجاب: كان عمل المؤسسات السياحة وخاصة الفنادق وبيوت الضيافة ناشطا جدا. كما نعلم ان بعض فنادق الـ5 نجوم مقفل بسبب انفجار مرفأ بيروت، الا ان ما عوض غياب هذه الفنادق هو وجود بيوت الضيافة. لقد أجرينا إحصاءات وقريبا جدا ستكون هناك نقابة لبيوت الضيافة في لبنان بعدما تجاوز عدد البيوت الـ130. وكان موسم الصيف مزدهرا جدا كما كانت اعداد الحجوزات عالية نسبيا.