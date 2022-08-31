بو حبيب استقبل سفير مصر وبحث مع بيغبيدر وفارينا في إعطاء لبنان حقه كاملا من المساعدات

A + A -

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بو حبيب اليوم، ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان ادوارد بيغبيدر ومديرة مكتب اليونيسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا.

وأشار بيان للخارجية أن "هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات بو حبيب مع ممثلي المنظمات الدولية لتأكيد حصول لبنان على حصته من المساعدات المخصصة له، خصوصا أن البعض يسعى إلى تحويل قسم من حصة لبنان من المساعدات الى اللاجئين السوريين".



وأكد كل من فارينا وبيغبيدر لبوحبيب "إعطاء لبنان حقه كاملا من هذه المساعدات".

علوي

واستقبل بو حبيب السفير المصري ياسر علوي، وبحث معه في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده في القاهرة برئاسة لبنان.