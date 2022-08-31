الخليل يوقع اعتمادا بقيمة أكثر من مئة مليار ليرة للجامعة اللبنانية

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وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم بنقل اعتماد بقيمة 104.970.166.000 من احتياطي الموازنة العامة للقانون 295 الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي – الجامعة اللبنانية المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 لتأمين اعتمادات إضافية تغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر من العام 2022 ابتداءً من 1/1/2022 والزيادة في تعويض النقل المؤقت عن عشرة أشهر من العام 2022.

إلى ذلك وقع الوزير الخليل قرارين حول تمديد مهل، قضى الأول وبمهلة نهائية حتى تاريخ 8/9/2022 ضمناً، تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م180 ) عن اعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2022 وتديد الضريبة المتوجبة عنه ,

وقضى القرار الثاني وبالمهلة نفسها تمديد تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة2022 ، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.