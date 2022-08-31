living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال تابعت ملف الصوامع

31
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة جلسة، ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب فؤاد مخزومي وحضور النواب: نجاة صليبا، غسان حاصباني وحسين جشي.

بعد الجلسة، قال مخزومي: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال جلسة تابعنا فيها ملف الصوامع من أهراءات القمح، وراجعنا كل القرارات التي اتخذت في لجنة الأشغال".

أضاف: "بالنسبة إلينا، هناك خطوات عملية علينا أن نتأكد أنها تحصل لمصلحة المواطن ولمصلحة أهلنا، الذين تضرروا".

وتابع: "كلنا نعرف أن هذه الأهراءات تدمر قسم منها، والهدف هو المحافظة على ما تبقى، وأيضا السلامة العامة للمواطنين من الناحية الصحية، ومن ناحية هيكل والبناء الموجود".

وأردف: "اتخذ أعضاء اللجنة قرارا بعقد اجتماع مع هيئة الكوارث في أسرع وقت ممكن للتنسيق، ونحن اقترحنا أن تكون في اللجنة الفنية نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس، والمهم أن نتساعد لمتابعة هذه القرارات لأننا نشعر بأن هناك قرارات لا تنفذ".

صليبا
من جهتها، قالت صليبا: "تهمنا المتابعة، فالسلامة العامة من الأولويات لدى إدارة الكوارث ومجلس الوزراء، وسنتابعها".


وتحدثت عن أهمية "صلابة المباني والصوامع الجنوبية لتبقى شاهد اعلى الجريمة".

حاصباني
أما حاصباني فقال: "إن المهم هو كيف تتم معالجة وازالة القمح والحبوب المتبقية داخل الأهراءات التي تسبب ضررا بيئيا وصحيا. ونحن سنتابع توصيات لجنة الأشغال العامة لكي لا تضيع المسؤوليات".

جشي
بدوره، أكد جشي "متابعة توصيات لجنة الأشغال" وقال: "لا مبرر للتأخير في تنظيف الأهراءات من الحبوب الموجودة، لأن هذا يشكل ضررا على المستويين البيئي والصحي والمستوى الانشائي للأهراءات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout