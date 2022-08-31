وزير المال أحال الى وزيري الزراعة والاقتصاد نسخة عن مبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

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أحال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى كل من وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة نسخة عن مبادرة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتغطية العجز في السلع الأساسية الغذائية، وذلك للإفادة عن الحاجات الغذائية والمشاريع الممكن تنفيذها ليصار إلى مخاطبة الهيئة بهذا الشأن.

وجاء في حيثيات المبادرة بموجب الكتاب الذي وجهته الهيئة إلى وزير المال:

” إن إطلاق هذه المبادرة جاء لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية نظراً إلى تفاقم حجم العجز الغذائي نتيجة النمو السكاني وتداعيات الأزمات العالمية على صادرات السلع الزراعية وسلاسل الإمداد الغذائي بالدول العربية وارتفاع الأسعار.. ”

وستُفيد وزارة المال الهيئة لاحقاً، بدراسة عن الحاجات الغذائية والمشاريع الممكن تنفيذها في لبنان في هذا المجال.