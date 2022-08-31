إضراب مستخدمي «أوجيرو» يشلّ عدداً من السنترالات

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أدّى الإضراب الذي تنفّذه نقابة عمال ومستخدمي «أوجيرو» إلى توقف العمل في سنترالات الحمراء، صيدا، النهر، بيت الدين، الدامور والنبطية، بعدما خرجت عن الخدمة بشكل كامل، ومن المتوقع أن تتوقّف سنترالات أخرى في غضون ساعات، ما يهدّد بتوقف خدمة الإنترنت والاتصالات كلياً.
ويطالب مستخدمو «أوجيرو» من خلال إضرابهم الذي بدأ أمس بتحسين رواتبهم بحيث يتمّ احتسابها على سعر «صيرفة» كي تتناسب والإيرادات العالية لقطاع الاتصالات، بخاصة بعد زيادة الفاتورة الهاتفية في حين بقيت رواتبهم على حالها وسط ارتفاع كبير في التكلفة الاستشفائية والطبابة.