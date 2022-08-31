إضراب مستخدمي «أوجيرو» يشلّ عدداً من السنترالات

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أدّى الإضراب الذي تنفّذه نقابة عمال ومستخدمي «أوجيرو» إلى توقف العمل في سنترالات الحمراء، صيدا، النهر، بيت الدين، الدامور والنبطية، بعدما خرجت عن الخدمة بشكل كامل، ومن المتوقع أن تتوقّف سنترالات أخرى في غضون ساعات، ما يهدّد بتوقف خدمة الإنترنت والاتصالات كلياً.