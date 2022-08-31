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كيف سيكون طقس الأيام الأولى من أيلول؟

31
AUGUST
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة عل الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والجبلية اعتباراً من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

- الحال العامة: يخف نسبياً تأثير الكتل الهوائية الحارة المسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم الأربعاء نتيجة كتل هوائية معتدلة مصدرها شمال غرب تركيا، مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بينما يبقى تأثيرها على الداخل حتى نهاية الاسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة ولشهر أيلول 24و 32 درجة.

ننصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة و نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية،

الطقس المتوقع في لبنان:

- الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيًا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر(خاصة من بعد الظهر و حتى الصباح ) ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً.

- الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة عل الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والجبلية اعتباراً من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

- الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل.

- السبت: غام جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها على الجبال و في الساحل و يبقى تأثير الكتل الحارة في الداخل .

- الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

- الانقشاع: سيء اجمالاً بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والضباب على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,10

- ساعة غروب الشمس: 19,07

 

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