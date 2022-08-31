أبي خليل لميقاتي: "اذا اردت الا تتفاجا بما يمكن ان يحصل في حال الفراغ... روح شكّل حكومة"

A + A -

اعتبر النائب سيزار ابي خليل ان اداء الرئيس ميقاتي "لا يظهر رغبة بالتشكيل ولا يستطيع من لم يتجرأ على خوض الانتخابات ان يسقط نتائج الانتخابات ويشيطن كل مطلب لحكومة سياسية".

وقال لميقاتي في حديث عبر الـOTV: "اذا اردت الا تتفاجا بما يمكن ان يحصل في حال الفراغ روح شكّل حكومة".

واضاف ابي خليل: "باسيل اعلن ايجابية كبيرة بالملف الرئاسي ادراكا منا للوضع الاستثنائي بالبلاد لكن هذا لا يعني الخروج من السباق الرئاسي".

ولفت ابي خليل الى ان "الرئيس الوسطي بلا حيثية مسيحية ساقط لدينا وباسيل قال الا مشكلة شخصية مع سليمان فرنجية لكن هناك حاجز داخل قواعدنا امام انتخاب فرنجية".