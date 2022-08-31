حرفوش يفضح ميقاتي "التقى سراً مع اسرائيليين"... وهذا ما يسعى للقيام به!

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كتب صاحب مبادرة استعادة الاموال المنهوبة بمساعدة الاتحاد الاوروبي عمر حرفوش على صفحته عبر "فيسبوك"، "الرئيس نجيب ميقاتي يستولي على السلطة لحماية كارتيل الاموال وبشراكة إسرائيلية".



وقال: "استراتيجية نجيب ميقاتي منذ البداية مبنية على حماية عائلته من الملاحقة القضائية اولاً، ثم حماية الاخوين رياض ورجا سلامة ثانياً، حماية الكارتيل ثالثًا وتقاسم ارباح الثروة الغازية والنفطية على حساب الشعب اللبناني بموافقة اسرائيلية . (التقى سراً مع اسرائيليين خلال عطلته الصيفية وتم الاتفاق على الاستراتيجية كاملة ووعد ايضاً بتمييع ملف تفجير مرفأ بيروت).



وتابع حرفوش، "الخطة مبنية على التالي:

- ابعاد الرئيس عون وعزل فريقه بأسرع وقت.



-الإطاحة بما تبقى من قضاة مستقلين وشرفاء لتسكير الملاحقات بتبييض الاموال المفتوحة ضده وضد عائلته من قبل امارة موناكو، وكذلك الامر بالنسبة لرياض ورجا سلامة.



-منع وصول جبران باسيل لرئاسة الجمهورية واحتواء جمهوره اعلامياً وحراكاً بمساعدة نبيه برّي تحديداً.



-الاستفراد بأختيار رئيس جديد للبنان بعد فراغ سنوات يكون احكم القبض بها على كل مصادر اموال لبنان لحساب عائلته وشراكة إسرائيلية عن طريق وسيط بموناكو .



وختم حرفوش بالإشارة، إلى أنه "لن يتم اي اتفاق واستخراج للغاز قبل أن يتم انشاء الشركة التي ستتولى توزيع الحصص بين لبنانيين عن طريق ميقاتي ووسطاء إسرائيليين".