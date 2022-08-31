"لا أستطيع ان أقاوم الدمعة"... وزير الأشغال يخرج عن صمته بعد كلام نادين الراسي

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غرّد الناقد جمال فياض عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتبا: "وصلتني رسالة على الواتس أب من الوزير علي حميه، فيها تفاصيل تطمئن أن قضية الأوتوستراد القاتل بيد أمينة، وصور عن مضمون ملفّ المشروع، مع رسالة تقول: انا لم اقم بالرد على اخت مفجوعة لأنني لا استطيع ان اقاوم الدمعة… ولكن وضعت نصب عيني انه يجب أن أجد الملف الذي يبين التفاصيل ووجدته".

وتابع: "قلت لدي ملء الثقة بالوزير حميه، ولن يخذلنا، وبالفعل لم يخذلنا هو وضع اليوم يده على الملف وانتزع نسخة عنه بعد جهد وإصرار، وسيضعه تحت مجهر التدقيق وحسب قوله: بدي أعرف من وكيف ولماذا حصل هذا الخطأ القاتل ولأول مرة سيتجرأ وزير على فتح ملف من ملفات مجلس الإنماء والإعمار! انتظروا قليلاً."

وصلتني رسالة على الواتس أب من الوزير علي حميه، فيها تفاصيل تطمئن أن قضية الأوتوستراد القاتل بيد أمينة، وصور عن مضمون ملفّ المشروع، مع رسالة تقول:

انا لم اقم بالرد على اخت مفجوعة لأنني لا استطيع ان اقاوم الدمعة ...ولكن وضعت نصب عيني انه يجب أن أجد الملف الذي يبين التفاصيل ووجدته.