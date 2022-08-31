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"لا أستطيع ان أقاوم الدمعة"... وزير الأشغال يخرج عن صمته بعد كلام نادين الراسي

31
AUGUST
2022
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غرّد الناقد جمال فياض عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتبا: "وصلتني رسالة على الواتس أب من الوزير علي حميه، فيها تفاصيل تطمئن أن قضية الأوتوستراد القاتل بيد أمينة، وصور عن مضمون ملفّ المشروع، مع رسالة تقول: انا لم اقم بالرد على اخت مفجوعة لأنني لا استطيع ان اقاوم الدمعة… ولكن وضعت نصب عيني انه يجب أن أجد الملف الذي يبين التفاصيل ووجدته".

وتابع: "قلت لدي ملء الثقة بالوزير حميه، ولن يخذلنا، وبالفعل لم يخذلنا هو وضع اليوم يده على الملف وانتزع نسخة عنه بعد جهد وإصرار، وسيضعه تحت مجهر التدقيق وحسب قوله: بدي أعرف من وكيف ولماذا حصل هذا الخطأ القاتل ولأول مرة سيتجرأ وزير على فتح ملف من ملفات مجلس الإنماء والإعمار! انتظروا قليلاً."

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