living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتحل صفة ضابط أمن ليبتزّها...وهكذا وقع في قبضة قوى الأمن!

31
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لتقصي الجرائم وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم. توافرت معلومات لهذه الشعبة عن قيام مجهول بتنفيذ العديد من عمليات النصب والاحتيال، آخرها طالت مواطنة دفعت له مبلغ /320/ ألف دولارًا أميركيًا مقابل الاستحصال لها ولأفراد عائلتها على الجنسية الامارتية، بعد أن أوهمها أنه ضابط أمني ومرافق إحدى الشخصيات الهامة في البلاد، وعلى علاقة وطيدة بالعائلة الحاكمة في الدولة المذكورة.
نتيجة المتابعة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات الى تحديد هويته، ويدعى:
م. د. (مواليد عام 1993، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بقضايا خطف وتجارة اسلحة وابتزاز وسرقة واحتيال وانتحال صفة وسبق أن أوقفته الشعبة في العام ٢٠١٩ بجرم خطف، وأخلي سبيله بتاريخ 29-9-2021.
على الأثر، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.
بتاریخ 20-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة، قامت احدى دوريات الشعبة باستدراجه الى محلة الحازمية ونفّذت كمينا محكماً أسفر عن توقيفه. وبتفتيشه، ضبط بحوزته العديد من البطاقات التّي يستخدمها في عمليّاته الاحتيالية.
بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout